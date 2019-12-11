Песков оценил заявление о фальсификации коммюнике саммита в Париже

«Там есть референтный текст на английском», — сказал Песков.

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

По данным Донецкого агентства новостей, Денис Пушилин обратил внимание на то, как изменилась часть текста коммюнике, посвященная Донбассу. Вместо обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» региона в опубликованном Киевом варианте сказано «все правовые аспекты закона об особом статусе». По его мнению, исправление сужает понятие особого статуса региона до одного закона, исключив необходимость вносить Украиной и поправки в Конституцию, что прописано в Минских соглашениях.

Пушилин заявил, что офис президента уже вернул поправки к согласованному виду, но только в украиноязычной и русскоязычной версиях сайта. Англоязычная версия до сих пор носит следы фальсификации.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил телеканалу NewsOne, что фальсификация носит умышленный характер. Она направлена на искажение соответствия оригинала, который был согласован на заседании глав «нормандской четверки» 9 декабря.