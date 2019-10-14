Песков оценил вероятность вооруженного конфликта России и Турции

Россия не хочет даже думать о возможном военном столкновении с Турцией в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы даже не хотели бы думать о таком варианте. Мне больше нечего добавить. Для этого существуют прямые связи между нашими военными», — приводят «Известия» слова Пескова.

СМИ: войска Сирии вошли в подконтрольный курдам город Табка Подробнее

Он также подчеркнул, что Кремль находится на постоянной связи с Анкарой. Песков добавил, что российская сторона уже отмечала недопустимость действий, которые могут негативно повлиять на восстановление мира в Сирии.

9 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии.

Она направлена против группировки «Исламского государства»* в стране, а также против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Правительственные войска Сирии начали переброску сил в северные провинции страны, где живут курды. Согласно последним данным, сирийские военные уже вошли в курдский город Табка в мухафазе Эр-Ракка.

Армия Асада продолжает движение на север.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.