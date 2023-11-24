Важное 24 ноября 2023, 13:07 Песков оценил вероятность создания «железного занавеса» на границах России Песков: надеемся, что до «железного занавеса» на границах России не дойдет РИА «Новости»

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Пока рано говорить о создании Западом «железного занавеса» на границах России, есть надежда, что такие ограничения приниматься не будут. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, не считают ли в Кремле, что страны Европы, объявившие о планах закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ, специально хотят отгородить Россию «железным занавесом». Песков ответил, что пока говорить об этом преждевременно, хотя со стороны Запада наблюдается много разной агрессивной риторики.

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«Но будем надеяться, что до этого не дойдет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Финляндия объявила о намерении закрыть все КПП на границе с Россией. Впоследствии власти скандинавской страны решили оставить только один контрольно-пропускной пункт. Вслед за Финляндией о закрытии границы с РФ задумалась Норвегия.