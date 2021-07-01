Песков оценил отношения России и США после встречи Путина и Байдена

Соединенные Штаты не отказывались от сдерживания России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения сторон после встречи двух лидеров — Владимира Путина и Джо Байдена — на саммите в Женеве.

«Так быстро ничего измениться не может: „а“ — есть инертность определенная, „в“ — никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России. Это тоже не может не иметь свои негативные последствия», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что нужно время, чтобы достигнутые двумя президентами «понимания» преодолели бюрократические препоны и были приняты сторонами в работу.

Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз говорил о готовности развивать двусторонние отношения настолько, насколько готовы к этом Штаты. По словам Пескова, эта готовность будет зависеть от политической воли.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. По итогам глава российского государства заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.