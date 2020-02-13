Песков оценил итоги опроса об отношениях россиян и украинцев

«Я не знаю, как они заметили. Там форма вопросов, характер вопросов, последовательность, весь инструментарий, который не всегда может давать достоверную картину. Этим инструментарием можно играть, как в наперстки», — пояснил Песков.

По мнению пресс-секретаря, на отношение к гражданам России повлияла пропаганда русофобии на Украине.

«Русофобия была возведена на протяжении последних нескольких лет в ранг государственной внутренней политики. Это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны», — пояснил Песков.

Он обратил внимание на то, что Владимир Путин уважает Украину и ее граждан.

«Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу», — резюмировал Песков.