    13 февраля 2020, 14:08

    Песков оценил итоги опроса об отношениях россиян и украинцев

    Редакция сайта 360°

    СМИ поделились результатами опроса, согласно которому отношения россиян и украинцев ухудшились. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился достоверности данных. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Я не знаю, как они заметили. Там форма вопросов, характер вопросов, последовательность, весь инструментарий, который не всегда может давать достоверную картину. Этим инструментарием можно играть, как в наперстки», — пояснил Песков.

    По мнению пресс-секретаря, на отношение к гражданам России повлияла пропаганда русофобии на Украине.

    «Русофобия была возведена на протяжении последних нескольких лет в ранг государственной внутренней политики. Это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны», — пояснил Песков.

    Он обратил внимание на то, что Владимир Путин уважает Украину и ее граждан.

    «Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу», — резюмировал Песков.