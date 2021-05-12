Песков отреагировал на заявление Кадырова о палестино-израильском конфликте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о палестино-израильском конфликте, сообщил ТАСС.

Кадыров призвал представителей власти Израиля извиниться перед палестинцами. По его мнению, действия этой страны являются «провокацией в самой изящной форме». Он уверен, что Израиль вынуждал мусульман в отместку нарушить закон, написала «Газета.ru».

«Вы знаете, что внешнеполитическая позиция определяется главой государства президентом, она была выражена вчера МИД России. Мы обеспокоены жертвами мирного населения и неизбирательными обстрелами. Обе стороны должны найти в себе силы на мирное урегулирование», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что слова Кадырова не отражают официальную позицию России.