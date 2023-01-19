Мир 19 января 2023, 13:18 «Россия и Путин есть и будут». Песков дал совет Зеленскому после его выступления в Давосе Песков: Зеленскому нужно побыстрее запомнить, что Россия и Путин есть и будут РИА «Новости»

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Россия и президент страны Владимир Путин являются большой проблемой для киевского режима, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для украинского лидера Владимира Зеленского психологически было бы предпочтительно, если бы РФ не существовало, сообщил ТАСС.

«Чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было», — сказал Песков.

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Он посоветовал президенту Украины побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут». Так представитель Кремля отреагировал на высказывания президента Украины о его неуверенности, что тот лидер России, который «иногда появляется» якобы на хромакее, и есть настоящий Путин.

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Своими странными теориями Зеленский поделился во время делового завтрака на форуме в Давосе. На мероприятии подняли тему необходимости мирных переговоров России и Украины.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, он и есть. Я не совсем понимаю, что он живой», — сказал Зеленский вместо ответа на вопрос о переговорном процессе.