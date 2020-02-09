Песков отреагировал на слова Лукашенко о «неком моменте истины»

Перед переговорами с Путиным по нефти Лукашенко заявил, что настал «некий момент истины». Песков признал, что тема отношений двух стран «действительно очень эмоциональная».

«Вы знаете, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития наших двусторонних отношений. И Россия остается суверенным государством, и Белоруссия остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что расстановка приоритетов в таких вопросах очевидная, так как лидер страны всегда отстаивает интересы именно своего государства.

«Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», — отметил Песков. По его словам, после переговоров Путина и Лукашенко осталось несколько несогласованных вопросов, но для «их обсуждения необходимы экспертное мнение, экспертные расчеты».

Президент России Владимир Путин встречался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 7 февраля 2020 года в Сочи. Они обсудили вопрос поставки нефти и газа. По итогам переговоров они договорились, что нефть Минск будет покупать по мировым ценам, а поставка газа сохранится на условиях 2019 года.