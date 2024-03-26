Мир 26 марта 2024, 12:57 Песков отреагировал на слова главы Минобороны Британии о ядерном оружии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минобороны Британии Грант Шэппс заявил о «растущих ядерных рисках». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Лондон не изменил свою враждебную позицию в отношении Москвы, в словах Шэппса нет ничего нового.

«Позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для нас. Здесь особо никаких новаций нет», — сказал Песков.

Реклама

Британский министр обвинил Россию в «безрассудной ядерной риторике» из-за украинского конфликта. Он также отметил, что в Китае наращивают ядерный потенциал. Одновременно растут риски со стороны Северной Кореи, подытожил Шэппс.

Ранее американский журналист Рассел Бентли заявил, что победа России на Украине может предотвратить «ядерный Армагеддон».