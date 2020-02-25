    25 февраля 2020, 14:04

    Песков отреагировал на слова Эрдогана о возможной встрече с Путиным

    Ольга Ситникова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание главы Турции Тайипа Эрдогана. Он планирует встретиться с Владимиром Путиным 5 марта. Об это сообщила «Газета.ru».

    Песков уточнил, что пока возможность двухстороннего контакта не обсуждалась, однако идет работа над встречей в многостороннем формате.

    «Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Ранее Тайип Эрдоган подготовился к встрече с Владимиром Путиным, намеченной на 5 марта.