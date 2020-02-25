Песков отреагировал на слова Эрдогана о возможной встрече с Путиным

Песков уточнил, что пока возможность двухстороннего контакта не обсуждалась, однако идет работа над встречей в многостороннем формате.

«Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Тайип Эрдоган подготовился к встрече с Владимиром Путиным, намеченной на 5 марта.