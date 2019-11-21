Песков отмел возможность участия российских военных в расправе над мужчиной в Сирии
«Во-первых, я не знаю, о чем идет речь, но судя по тому, что вы говорите „по всей видимости“, „возможно“ и так далее, <…> — я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии», — заявил пресс-секретарь российского президента. Его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что у Кремля нет информации о преступлениях, которые якобы совершили российские частные военные компании (ЧВК) в Сирии, поэтому никаких репутационных рисков для страны в связи с выходом этого материала Песков не видит.
Кроме того, представитель Кремля опроверг утверждение о том, что ЧВК не могли действовать без разрешения президента.
«Нет, неверное утверждение. Президент не может принимать решения относительно подобных компаний, это просто невозможно», — подчеркнул Дмитрий Песков.