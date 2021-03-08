Песков опроверг сообщения о причастности России к критике западных вакцин

Данные газеты The Wall Street Journal о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложными. Об этом в интервью изданию заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, в российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил пресс-секретарь президента. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также добавил, что если Россия будут рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, «тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ».

До этого газета со ссылкой на источник сообщила, что российские спецслужбы якобы развернули кампанию по дискредитации вакцин разработки Pfizer и других западных препаратов при помощи СМИ в Сети. Неназванный представитель структуры госдепа по отслеживанию дезинформации перечислил четыре небольших интернет-ресурса, которые, как он утверждает, «напрямую» связаны со спецслужбами России.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Евросоюз может потерять до 100 миллиардов евро из-за низких темпов вакцинации от коронавируса. «Вялые» темпы могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса, указано в материале.