Мир 22 ноября 2022, 16:21 Песков опроверг передачу Путину проектов соглашений с Украиной перед саммитом G20 Представитель Кремля Песков: Путину не передавали проекты соглашений с Украиной к G20 РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин не получал никаких проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Материал о том, что Путину перед саммитом G20 якобы передали какие-либо проекты мирного соглашения с Украиной, появился в издании «Украинская правда».

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Песков не подтвердил поступление подобного документа.

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«Нет», — ответил он на вопрос о рамке возможного соглашения для прямых переговоров.

Ранее Песков объяснил решение Путина о неучастии в саммите G20 его графиком, написало RT. Россию на саммите представлял глава российского МИД Сергей Лавров. На полях G20 министр провел двусторонние встречи. Саммит состоялся 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

Индонезия с уважением отнеслась к решению Путина не ехать на саммит G20. Посол азиатского государства в России Хосе Антонио Морато Таварес отметил, что в его стране понимают: для этого «были причины».