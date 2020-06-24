Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко сразу после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

По словам Пескова, после торжественной части Лукашенко был на приеме в Кремле вместе с остальными гостями. Об этом он рассказал газете «Ведомости». Эту информацию также подтвердил пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро.

При этом на вопрос о том, смогли президенты России и Белоруссии поговорить после всех мероприятий, Песков не ответил.

Ранее в СМИ появилась информация, что белорусский лидер покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Парад Победы прошел в Москве 24 июня из-за пандемии коронавируса. Российское руководство решило перенести праздничное мероприятие с 9 мая на полтора месяца, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV. В параде приняли участие лидеры нескольких стран.

Роскосмос позже опубликовал в Сети фото Красной площади в Москве во время парада. Снимок сделал спутник с орбиты Земли.