Мир 22 марта 2023, 14:27 Песков опроверг обсуждение мирного плана Украины между Путиным и Си Цзиньпином Песков: Путин не обсуждал с Цзиньпином мирный план от Украины РИА «Новости»

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Глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали предложенный Украиной мирный план. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Украинский мирный план не обсуждался», — сказал он.

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Таким образом он прокомментировал темы беседы Путина и Си Цзиньпина во время визита председателя восточного государства в Москву.

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Песков подчеркнул, что главы КНР и России обсуждали другой документ. Им является предложение Китая по урегулированию ситуации на территории восточноевропейской страны. Также он отметил, что Путин и Си Цзиньпин затронули лишь некоторые положения из этого материала.

Пресс-атташе российского главы заявил, что обсуждение украинского предложения касается скорее двусторонних отношений между Китаем и восточноевропейской страной.