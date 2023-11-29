Важное 29 ноября 2023, 12:48 Песков опроверг информацию о причастности России к отравлению жены Буданова Скриншот с видео / YouTube

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Украинские власти продолжили заявления о якобы причастности России к различным событиям. Руководство страны может обвинить Кремль даже в своем существовании, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об отравлении жены главы ГУР Кирилла Буданова Марианны. Песков назвал поведение Украины привычным и добавил, что России приходится часто слышать от украинских политиков необоснованные обвинения в свой адрес.

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«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию», — указал официальный представитель Кремля.

Песков в своем выступлении также прокомментировал отношения РФ и Финляндии. Он назвал стягивание финских военных к российской границе избыточной мерой, которая может спровоцировать напряженность. Пресс-секретарь Путина добавил, что Россия не является угрозой для Финляндии.

Ранее официальный представитель Кремля указал на рост российской экономики, сообщил RT. По его словам, беспрецедентные санкции не повлияли на экономическую стабильность России.