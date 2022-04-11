Песков опроверг информацию о предложении США включить Россию в НАТО

Соединенные Штаты неоднократно заявляли о невозможности вступления России в число стран-членов НАТО. Об этом, отвечая на утверждение о том, что США ранее приглашали РФ в состав альянса, заявил помощник президента России Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Также он заявил, что суть альянса заточена на конфронтацию с какой-либо стороной.

«Расширение НАТО не принесет безопасности в Европу», — уверен пресс-секретарь Владимира Путина.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщал, что дальнейшее расширение НАТО на восток неизбежно. По его словам, на этом фланге уже присутствует группировка войска в 40 тысяч человек.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал своим коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.