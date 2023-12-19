Мир 19 декабря 2023, 13:23 Песков опроверг информацию Bloomberg о «нештатной ситуации» на БелАЭС Песков: в статье Bloomberg о БелАЭС речь идет о пусконаладочных работах РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию агентства Bloomberg, в которой говорилось о нештатной ситуации на Белорусской АЭС. По словам официального представителя Кремля, никакого ЧП не было — на атомном объекте вели пусконаладочные работы.

«Мне известна эта публикация, но дело в том, что ее нельзя назвать внештатной, потому что речь идет о пусконаладочных работах», — сказал он в ходе традиционного брифинга для журналистов.

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Ранее Bloomberg написало, что в 2022 году на БелАЭС якобы произошла нештатная ситуация. У агентства появились вопросы к качеству работы специалистов Росатома.

Издание указывает, что сейчас у Росатома 22 действующих контракта в семи странах. С помощью энергетической сферы Россия усиливает свое влияние в мире, говорится в публикации.

В 2023 году завершился проект строительства БелАЭС при участии Росатома. Россия планирует углубить сотрудничество с Белоруссией в области мирного атома.