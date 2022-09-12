Песков опроверг данные СМИ о скидках на нефть для Индии | 360°

Мир 12 сентября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber Песков опроверг данные СМИ о скидках на нефть для Индии Песков не подтвердил, что российскую нефть будут продавать Индии по более низкой цене РИА "Новости"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Россия якобы предложила Индии скидку за отказ поддержать лимит цен на нефть. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — сказал Песков журналистам.

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Ранее появилась информация, что Индия получит российскую нефть со скидкой, если не поддержит инициативу G7 о лимите цен на этот ресурс. О предложении России написала газета Business Standard со ссылкой на неуказанные источники в МИД страны.

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Даже без ценового аргумента официальные лица Индии считают, что нужно создавать альтернативные источники поставки нефти помимо Ирака и Саудовской Аравии. Виной тому — нестабильная внутренняя ситуация в Ираке.

При этом в США уверены, что Индия готова обсуждать потолок цен на российскую нефть. Индия рассматривает возможность присоединения к лимиту цен, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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