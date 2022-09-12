Песков опроверг данные СМИ о скидках на нефть для Индии | 360°

Все новости

Власть

12 сентября 2022, 15:53

Более 230 тысяч работников в России оказались в простое — Путин

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:47

Новый тоннель построили на площади Громова в Жуковском

Реклама

Мир

12 сентября 2022, 15:44

Сербы выступили против вступления в Евросоюз

Эксклюзив

12 сентября 2022, 15:40

Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве

Общество

12 сентября 2022, 15:36

Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе

Мир

12 сентября 2022, 15:34

МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

Криминал

12 сентября 2022, 15:28

Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:17

Новый офис в Домодедове создаст 45 рабочих мест

Мир

12 сентября 2022, 15:15

Польские регионы отключили фонари на улицах из-за высокой стоимости электроэнергии

Мир

12 сентября 2022, 14:21

Песков опроверг данные СМИ о скидках на нефть для Индии

Песков не подтвердил, что российскую нефть будут продавать Индии по более низкой цене

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Россия якобы предложила Индии скидку за отказ поддержать лимит цен на нефть. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — сказал Песков журналистам.

Реклама

Ранее появилась информация, что Индия получит российскую нефть со скидкой, если не поддержит инициативу G7 о лимите цен на этот ресурс. О предложении России написала газета Business Standard со ссылкой на неуказанные источники в МИД страны.

Реклама

Даже без ценового аргумента официальные лица Индии считают, что нужно создавать альтернативные источники поставки нефти помимо Ирака и Саудовской Аравии. Виной тому — нестабильная внутренняя ситуация в Ираке.

При этом в США уверены, что Индия готова обсуждать потолок цен на российскую нефть. Индия рассматривает возможность присоединения к лимиту цен, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Индия

Нефть

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама