Мир 22 февраля 2023, 13:08 Песков обвинил об Запад в нежелании проводить тщательное расследование по «Северным потокам» Пресс-секретарь Песков: видим глухую стену нежелания расследовать дело о Северных потоках РИА «Новости»

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Страны Запада не хотят проводить тщательное расследование подрывов газопроводов «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитату привел «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по данной теме.

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По его словам, с одной стороны «удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования», а с другой — Россия видит со стороны западных государств «глухую стену нежелания» проводить данное расследование.

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«Напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать, чтобы не позволить им это сделать», — заявил Песков.

Он отметил, что сейчас нужно «подтвердить подозрения», подкрепленные «некоторыми достаточно детальными расследованиями», в отношении того, кто «мог бы стоять за диверсией» на «Северных потоках».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о необходимости найти организаторов диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», а также установить все обстоятельства и причастных к разрушению газопроводов.