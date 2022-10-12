Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 13:44

Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье

Подмосковье

12 октября 2022, 13:36

Бесплатные уроки программирования пройдут в школах Подмосковья

Реклама

Экология

12 октября 2022, 13:31

Бизнес призвали ответственнее относиться к экологии

Мир

12 октября 2022, 13:26

Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо

Подмосковье

12 октября 2022, 13:23

Еще 13 подъездных дорог к спортивным объектам отремонтировали в Подмосковье

Мир

12 октября 2022, 13:23

Песков назвал бандитизмом планы G7 использовать активы РФ для восстановления Украины

Мир

12 октября 2022, 13:15

Вода в Днепре поднялась из-за интенсивной работы Киевской и Каневской ГЭС

Подмосковье

12 октября 2022, 13:14

Осенняя смена началась в детских лагерях Подмосковья

Эксклюзив

12 октября 2022, 13:12

Важно помочь военным. Доброволец из Химок назвал службу в армии долгом совести

Мир

12 октября 2022, 13:26

Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо

Представитель Кремля Песков: Путин накинул пальто на плечо Аль Нахайяна в знак внимания

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечо своему коллеге, президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в качестве знака внимания. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник российского лидера Дмитрий Песков.

«Знак внимания, который отразил настрой президентом обеих стран», — заявил он.

Реклама

Также Песков ответил, что не знает, вернули ли представители ближневосточного государства пальто обратно.

Реклама

«Думаю, что проблемой это не станет», — добавил помощник Владимира Путина.

Встреча президентов России и ОАЭ состоялась во вторник в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили нынешнюю обстановку в мире и оценили объемы сотрудничества между государствами.

Путин напомнил, что страны успешно работают в рамках организации «ОПЕК+», а объем товарооборота за последние три года увеличился до пяти миллиардов  долларов.

Журналисты обратили внимание, что Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках, которые он удачно совместил с традиционным арабским одеянием.

Дмитрий Песков

Россия

ОАЭ

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама