Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо | 360°

Мир 12 октября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо Представитель Кремля Песков: Путин накинул пальто на плечо Аль Нахайяна в знак внимания РИА Новости

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Президент России Владимир Путин накинул пальто на плечо своему коллеге, президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в качестве знака внимания. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник российского лидера Дмитрий Песков.

«Знак внимания, который отразил настрой президентом обеих стран», — заявил он.

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Также Песков ответил, что не знает, вернули ли представители ближневосточного государства пальто обратно.

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«Думаю, что проблемой это не станет», — добавил помощник Владимира Путина.

Встреча президентов России и ОАЭ состоялась во вторник в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили нынешнюю обстановку в мире и оценили объемы сотрудничества между государствами.

Путин напомнил, что страны успешно работают в рамках организации «ОПЕК+», а объем товарооборота за последние три года увеличился до пяти миллиардов долларов.

Журналисты обратили внимание, что Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках, которые он удачно совместил с традиционным арабским одеянием.

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