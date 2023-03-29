Мир 29 марта 2023, 13:46 Песков объяснил смысл американского «саммита за демократию» Песков: США хотят нравоучать участников «саммита за демократию» РИА «Новости»

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«Саммит за демократию», который проводят США, представляет очередную попытку преподать еще один урок другим странам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие нравоучения многие государства не воспринимают всерьез, сообщил ТАСС.

По словам представителя Кремля, Соединенные Штаты, несмотря ни на что, по-прежнему претендуют на роль всемирного учителя так называемой демократии.

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Для этого они предпринимают уже вторую попытку собрать ряд стран, чтобы заниматься своими нравоучениями, заметил он, объясняя смысл проведения «саммита за демократию».

Песков добавил, что участие в таком «уроке» является суверенным делом каждого государства. Он обратил внимание, что сейчас многие уже воспринимают с улыбкой попытки делить мир на страны первого и второго сорта.

По мнению пресс-секретаря президента, «саммит за демократию» навряд ли можно отнести категории серьезных мероприятий.

Саммит, организованный лидером США Джо Байденом, проходит с 28 по 30 марта. В нем должны участвовать страны из Азии, Африки и Латинской Америки. Турцию и Венгрию на мероприятие звать не стали. А власти Пакистана сами отказались от приглашения, отметили «Известия».