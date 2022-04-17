Песков объяснил решение Путина не покидать космодром Восточный в 2016 году

Президент России Владимир Путин принял решение не уезжать с космодрома Восточный после отмены запуска ракеты «Союз-2.1а» в 2016 году, услышав доклады специалистов, в котором они выразили уверенность в повторном пуске. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президенту рекомендовали улететь с Восточного согласно рабочему графику, но заслушав доклад специалистов, он принял решение остаться.

«Причина первой неудачи, как выяснилось, была не в поломке. Просто забарахлил датчик. Доложили специалисты, каких себе сложно представить. Была уверенность, что повторный пуск состоится», — рассказал помощник.

Первый в истории запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел 28 апреля 2016 года, техническое средство вывело на орбиту три российских спутника. Изначально старт планировался на 27 апреля.

Ранее Путин заявил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.