Песков объяснил, почему Россия не выдаст Польше авиадиспетчеров по делу авиакатастрофы в Смоленске

Россия не собирается выдавать Польше авиационных диспетчеров по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это невозможно по нашему законодательству», — сказал Песков РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик сказала, что страна намерена инициировать арест авиадиспетчеров, работавших в аэропорте Смоленска в момент крушения самолета, в котором находились Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники. Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года.

Бялик добавила, что за решением об аресте должно последовать объявление диспетчеров в международный розыск. После этого польские власти потребуют их выдать. Представитель Генпрокуратуры Польши назвала и имена авиадиспетчеров. Это Виктор Р., Николай К. и Павел П.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек. Все они погибли. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.

Еще в 2011 году Межгосударственный авиационный комитет назвал причину падения самолета. Это случилось из-за того, что пилоты решили не уходить на запасной аэродром. Однако действующие власти Польши не согласились с выводами МАК и создали еще одну комиссию. Она работает несколько лет, но пока не предоставила отчет.