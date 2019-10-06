Песков объяснил, почему Путин решил ответить на выкрик журналистки «Рустави 2»

Президент России Владимир Путин всегда отвечает на вопросы представителей СМИ, если считает их важными. Так объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ситуацию, произошедшую с выкриком грузинской журналистки в Армении.

Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2» в Ереване Подробнее

«Он (Владимир Путин — прим.ред.) терпеливо, аргументированно свою позицию предпочитает доводить до визави», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что президенту абсолютно не важно, какую страну представляет тот или иной журналист. Путин всегда отвечает на вопросы, которые кажутся ему важными.

В ходе беседы Песков подчеркнул, что той оккупации Абхазии и Южной Осетии, о которой говорила журналистка, не было. «Здесь мы с вами расходимся», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Пескова также спросили о сигналах со стороны властей Грузии, которые бы показывали настроенность на улучшение отношений с Россией.

«Мы видели сигналы толпы, мы видели сигналы властей, которые в этой толпе присутствовали. Вот эти сигналы мы видели, они нам не понравились. Вы в Грузии это почувствовали <…> Давайте дальше жить без таких сигналов», — ответил он.

Владимир Путин 1 октября был на заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване. Во время фотографирования журналистка «Рустави 2» в нарушение протокола выкрикнула из толпы вопрос. Она просила о том, «когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии» и выполнит обязательства. Президент ответил, что Россия «всегда выполняет свои обещания».