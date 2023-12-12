Важное 12 декабря 2023, 12:22 Песков объяснил, почему пока невозможно стабилизировать ситуацию в Газе Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно Naaman Omar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Стабилизировать гуманитарную ситуацию в Газе невозможно, пока там «грохочут пушки». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что боевые действия в зоне израиле-палестинского конфликта возобновлены. За гуманитарной обстановкой в секторе Газа следят по всему миру.

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По его словам, чтобы оказать палестинцам помощь, потребуется предпринять «действенные усилия и серьезные шаги».

«Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно», — подчеркнул Песков.

Накануне в министерстве иностранных дел сообщили, что из анклава удалось вывезти свыше одной тысячи россиян. Соотечественников эвакуировали через пограничный переход «Рафах». Уже оттуда их доставили в Россию.

Спецборт МЧС доставив порядка 17,5 тонны гуманитарного груза в анклав. Российский самолет вылетел в египетский город Эль-Ариш в понедельник, 11 декабря.