12 декабря 2023, 12:22
Песков объяснил, почему пока невозможно стабилизировать ситуацию в Газе
Песков: пока грохочут пушки, стабилизировать ситуацию в Газе невозможно
Стабилизировать гуманитарную ситуацию в Газе невозможно, пока там «грохочут пушки». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что боевые действия в зоне израиле-палестинского конфликта возобновлены. За гуманитарной обстановкой в секторе Газа следят по всему миру.
Реклама
По его словам, чтобы оказать палестинцам помощь, потребуется предпринять «действенные усилия и серьезные шаги».
«Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно», — подчеркнул Песков.
Накануне в министерстве иностранных дел сообщили, что из анклава удалось вывезти свыше одной тысячи россиян. Соотечественников эвакуировали через пограничный переход «Рафах». Уже оттуда их доставили в Россию.
Спецборт МЧС доставив порядка 17,5 тонны гуманитарного груза в анклав. Российский самолет вылетел в египетский город Эль-Ариш в понедельник, 11 декабря.
Дмитрий Песков
Россия
Конфликт Израиля и Палестины
Реклама
Реклама