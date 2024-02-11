Мир 11 февраля 2024, 14:35 Песков объяснил, почему Карлсон не стал задавать Путину слишком острые вопросы Кремль: Западу повезло, что Карлсон не задавал Путину острых вопросов Kremlin Pool/Global Look Press

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Западной аудитории повезло, что американский репортер Такер Карлсон отказался от слишком острых вопросов в интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, глава государства ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями».

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«В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять», — указал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что ответы российского лидера на острые вопросы многим бы не понравились. Песков также подчеркнул, что американский журналист корректно выстроил интервью и проявил к главе государства уважение.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сравнил беседу Карлсона и Путина с пощечиной для прессы стран НАТО. Он назвал интервью мировым феноменом и предположил, что оно окажет сильное влияние на медийное пространство.