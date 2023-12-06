Мир 06 декабря 2023, 13:29 Песков не заметил призыва американского генерала убивать русских Песков не видел сообщений о призыве убийства русских со стороны Милли РИА «Новости»

Читать 360tv в

Материал газеты The Washington Post с рассказом о призывах американского генерала Марка Милли к украинским военным убивать россиян не заметили в Кремле. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не видел таких заявлений», — заявил он на просьбу журналистов прокомментировать скандальную статью.

Реклама

В своем материале американские журналисты сообщили, что такими призывами занимавший пост председателя комитета начальника штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли мотивировал украинский спецназ во время обучения в немецком Висбадене в 2022 году. Авторам статьи об этом рассказали присутствовавшие на месте чиновники.

«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — процитировал Милли один из свидетелей.

Сам материал авторы посвятили ошибкам, допущенным командованием ВСУ во время летнего контрнаступления, которое привело к провалу.