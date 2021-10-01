Песков не увидел дестабилизации обстановки в Грузии после прибытия Саакашвили

В Кремле не увидели возможности дестабилизации обстановки в Грузии, после якобы прибытия туда бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этой ситуации пока не прослеживается никакого риска, написало РИА «Новости».

«Там, где Саакашвили, там — цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос … Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки)», — сообщил Песков.

Утром 1 октября Саакашвили заявил, что находится в Батуми. При этом в МВД Грузии опровергли возвращение бывшего президента в страну.

Напомним, в Грузии против Саакашвили возбуждено 13 уголовных дел. По некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки.