Мир 16 января 2024, 13:15 Песков не оценил идею создания нейтрального флота в Черном море Песков отказался комментировать идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею Всемирного экономического форума о создании нейтрального флота в Черном море. На брифинге он пояснил, что для обсуждения доклада ВЭФ нужно знать все детали.

«Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Я поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать», — подчеркнул Песков.

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ВЭФ опубликовал доклад с идеей о необходимости создания военно-оперативной группы в Черном море нейтральными государствами. Как пояснили авторы инициативы, это нужно для сопровождения торговых кораблей с удобрением и зерном.

Сенатор Андрей Климов напомнил, что не принадлежащий странам Черного моря флот не сможет пройти через Босфор. Нейтральные государства не имеют права использовать корабли в черноморской акватории.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков уточнил, что вряд ли найдутся государства, которые захотят войти в состав нейтрального военного флота.