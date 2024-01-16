16 января 2024, 13:15
Песков не оценил идею создания нейтрального флота в Черном море
Песков отказался комментировать идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею Всемирного экономического форума о создании нейтрального флота в Черном море. На брифинге он пояснил, что для обсуждения доклада ВЭФ нужно знать все детали.
«Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Я поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать», — подчеркнул Песков.
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ВЭФ опубликовал доклад с идеей о необходимости создания военно-оперативной группы в Черном море нейтральными государствами. Как пояснили авторы инициативы, это нужно для сопровождения торговых кораблей с удобрением и зерном.
Сенатор Андрей Климов напомнил, что не принадлежащий странам Черного моря флот не сможет пройти через Босфор. Нейтральные государства не имеют права использовать корабли в черноморской акватории.
Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков уточнил, что вряд ли найдутся государства, которые захотят войти в состав нейтрального военного флота.
Черное море
Дмитрий Песков
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