Песков назвал запрет вещания RT DE посягательством на свободу слова

Запрет вещания телеканала RT DE в Германии «не что иное, как посягательство на свободу слова», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. «Мы можем только сожалеть в этой связи», — процитировал Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не уточнил, какие ответные меры примет Россия. «МИД их объявит, зачем забегать вперед», — добавил он.

YouTube удалил аккаунты RT DE без возможности восстановления. Журналистов обвинили в нарушении правил сообщества, а именно за «обход ранее наложенных ограничений». Немецкий медиарегулятор заставил оператора спутниковой связи Eutelsat 9 В убрать RT DE из сетки вещания.

Ведомство объяснило, что у телеканала нет разрешения на вещание в Германии. Но в редакции напомнили, что у них есть сербская лицензия, по которой они могут показывать свои программы на основании Европейской концепции о трансграничном телевидении.

2 февраля МИД России опубликовал заявление об ответных мерах в отношении аккредитованных в России германских СМИ и YouTube.