Песков назвал возмутительным заявление властей Польши о русском мире
Дмитрий Песков посчитал неприемлемым заявление премьера Польши о русском мире
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего русский мир с раковой опухолью, является неприемлемым и возмутительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.
«Эти высказывания являются квинтэссенцией ненависти к русским, поразившей политику Польши и отчасти общество», — сказал он.
Моравецкий заявил, что идеология русского мира угрожает всей Европе, и призвал ее полностью искоренить.
Также политик заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в нынешней ситуации.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий сравнил заявления Моравецкого с риторикой нацистского Третьего рейха. Он выразил мнение, что русскому миру объявлена война.