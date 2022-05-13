Песков назвал возмутительным заявление властей Польши о русском мире

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего русский мир с раковой опухолью, является неприемлемым и возмутительным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Эти высказывания являются квинтэссенцией ненависти к русским, поразившей политику Польши и отчасти общество», — сказал он.

Моравецкий заявил, что идеология русского мира угрожает всей Европе, и призвал ее полностью искоренить.

Также политик заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в нынешней ситуации.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий сравнил заявления Моравецкого с риторикой нацистского Третьего рейха. Он выразил мнение, что русскому миру объявлена война.