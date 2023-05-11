Мир 11 мая 2023, 13:27 Песков назвал воровством конфискацию США денег у россиян Песков назвал незаконным решение США о передаче активов бизнесмена Малофеева Украине РИА «Новости»

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Намерения властей США передать Украине заблокированные активы российского предпринимателя Константина Малофеева являются самым обыкновенным воровством. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что подобные решения подрывают доверие к США и бьют бумерангом по ним самим.

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«Конечно, это ущерб для тех, у кого, если сказать по-русски, деньги своровали или незаконно отняли. Это просто прямой ущерб. По США такие решения бьют бумерангом. Без ответа такое нельзя оставлять», — сказал он.

Песков отметил, что необходимо тщательно изучить юридическое обоснование изъятия активов.

«Трудно предположить, что станет обоснование, потому как это посягательство на частную собственность, которую в Штатах считают святым правом. Все это подрывает доверие инвесторов или владельцем любых активов, связанных с США», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Минюст США поручил отправить изъятые у Малофеева средства на нужды украинской армии, писал RT.