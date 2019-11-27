Песков назвал внутренним делом Кипра лишение гражданства Дерипаски
СМИ: Кипр лишил гражданства Олега ДерипаскуПодробнее
«Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю». — цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Олег Дерипаска попал в список иностранных граждан, которых Кипр лишает своих паспортов. Также власти решили забрать гражданство у двух детей бизнесмена.
Россиянин получил кипрское гражданство за свои инвестиции, попав под программу «золотых паспортов», пишут СМИ. Но в ноябре местные власти решили исключить из нее 26 иностранцев, в том числе девять россиян. Имена этих людей не озвучивались.
Пока Кипр не опубликовал официальную информацию о лишении гражданства россиян. Также не был обнародован перечень тех, кто получил паспорта по программе.