Песков назвал условия ввода российских войск в ДНР и ЛНР

Решение о вводе войск в Донецкую и Луганскую народные республики будет приниматься «в зависимости от ситуации, в случае обращений глав этих республик, исходя из целесообразности», рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что главная цель — сохранить жизни и обеспечить безопасность населения ДНР и ЛНР, «которое постоянно подвергается провокациям и агрессивным действиям со стороны Вооруженных сил Украины».

Песков не подтвердил сообщения о том, что ночью в ДНР и ЛНР якобы ввели российские миротворческие силы. Он отметил, что ему «об этом ничего не известно».

Исходя из указов о признании ДНР и ЛНР, подписанных 21 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны поддержать мир на территориях республик Вооруженными силами РФ. Российский МИД проведет переговоры с властями республик, на которых обсудит установление дипломатических отношений, вопросы сотрудничества и взаимопомощи.