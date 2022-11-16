Мир 16 ноября 2022, 13:00 Песков назвал условия для возобновления зерновой сделки Песков призвал обеспечить полное выполнение договоренностей по зерновой сделке РИА «Новости»

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Для возобновления работ по реализации зерновой сделки необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

"Нужно обеспечить, чтобы ранее достигнутые договоренности были полностью исполнены", - сказал он.

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При этом Песков отметил, что в этом направлении наблюдаются определенные подвижки. Он охарактеризовал их как положительные.

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Днем ранее, 15 ноября, глава МИД России и представитель страны на саммите G20 Сергей Лавров выступил с похожим заявлением после беседы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тот сообщил о получении от ЕС СШЛА обещаний, выполнение которых позитивно скажется на продлении зерновой сделки.

Кроме того, Гутерриш высказал личную заинтересованность в решении вопроса, связанного с беспрепятственным вывозом российских зерна и продовольствия. Сам Лавров охарактеризовал полученные Генсеком ООН данные как благие вести.