16 ноября 2022, 13:00
Песков назвал условия для возобновления зерновой сделки
Песков призвал обеспечить полное выполнение договоренностей по зерновой сделке
Для возобновления работ по реализации зерновой сделки необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.
"Нужно обеспечить, чтобы ранее достигнутые договоренности были полностью исполнены", - сказал он.
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При этом Песков отметил, что в этом направлении наблюдаются определенные подвижки. Он охарактеризовал их как положительные.
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Днем ранее, 15 ноября, глава МИД России и представитель страны на саммите G20 Сергей Лавров выступил с похожим заявлением после беседы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тот сообщил о получении от ЕС СШЛА обещаний, выполнение которых позитивно скажется на продлении зерновой сделки.
Кроме того, Гутерриш высказал личную заинтересованность в решении вопроса, связанного с беспрепятственным вывозом российских зерна и продовольствия. Сам Лавров охарактеризовал полученные Генсеком ООН данные как благие вести.
Дмитрий Песков
зерновая сделка
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