Песков назвал условие транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для нашего поставщика, то есть „Газпрома“», — сказал глава президентской пресс-службы.

Песков отметил, что эту тему обсуждали в составе делегаций России и Украины на «нормандском саммите» в Париже. В столицу Франции специально для этого приехали руководители компаний. По словам гостя программы, дискуссия была детальной, с цифрами. Трудности в решении газового вопроса еще остаются. Их предстоит решить переговорщикам.

Первый после долгого перерыва саммит по урегулированию конфликта в Донбассе прошел в Париже 9 декабря. По итогам встречи приняли коммюнике, в котором говорится о новых точках и сроках разведения сил на линии соприкосновения и об обмене задержанными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.