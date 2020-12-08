Песков назвал условие открытия производства «Спутника V» на Украине

Украина может получить необходимое сырье и данные для открытия собственного производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Но все зависит от решения, которое примут власти соседнего государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Производство зависит от разрешения властей», — привело слова представителя Кремля РИА «Новости».

Во вторник, 8 декабря, научный Центр имени Гамалеи, где разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», посетил глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» украинской Рады Виктор Медведчук.

Его заинтересовала возможность применения вакцины от коронавируса в его стране. Представители Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций заявили, что готовы открыть на Украине свое производство и подать документы для регистрации препарата.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она представляет собой две дозы, которые ставят с разницей до трех недель. Инъекцию вводят в мышцу плеча или бедра. Состав препарата заставляет организм формировать антитела к коронавирусу.

По данным Минздрава Украины, за сутки в стране 10 811 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии количество инфицированных составило 832 758 человек. Скончались после заражения 13 928 пациентов.