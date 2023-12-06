Мир 06 декабря 2023, 13:44 Песков назвал тяжелое положение Украины вероятной темой онлайн-саммита G7 Песков: онлайн-саммит G7, вероятно. обсудит тяжелое положение Украины РИА «Новости»

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Тяжелое положение Украины станет вероятной темой онлайн-встречи лидеров стран G7, куда также пригласили президента Владимира Зеленского. Как сообщило РИА «Новости», такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он напомнил, что Украина столкнулась с существенным сокращением финансирования со стороны США, поэтому, это может стать одной из тем предстоящего разговора.

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«Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас», — заявил Песков.

Всю повестку онлайн-саммита стран G7 раскрыл генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он пояснил, что, подводя итоги года, лидеры стран обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также развитие искусственного интеллекта.

Виртуальная встреча пройдет в среду, 6 декабря. На открытии саммита планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.

О прекращении финансовой и военной поддержки Украины со стороны США предупредила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она подчеркнула, что камнем преткновения стало несогласие конгресса принять окончательный проект бюджета, предусматривающий финансовую помощь Украине и Израилю.