06 декабря 2023, 13:44
Песков назвал тяжелое положение Украины вероятной темой онлайн-саммита G7
Песков: онлайн-саммит G7, вероятно. обсудит тяжелое положение Украины
Тяжелое положение Украины станет вероятной темой онлайн-встречи лидеров стран G7, куда также пригласили президента Владимира Зеленского. Как сообщило РИА «Новости», такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Он напомнил, что Украина столкнулась с существенным сокращением финансирования со стороны США, поэтому, это может стать одной из тем предстоящего разговора.
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«Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас», — заявил Песков.
Всю повестку онлайн-саммита стран G7 раскрыл генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Он пояснил, что, подводя итоги года, лидеры стран обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также развитие искусственного интеллекта.
Виртуальная встреча пройдет в среду, 6 декабря. На открытии саммита планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.
О прекращении финансовой и военной поддержки Украины со стороны США предупредила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она подчеркнула, что камнем преткновения стало несогласие конгресса принять окончательный проект бюджета, предусматривающий финансовую помощь Украине и Израилю.
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