Мир 24 января 2024, 13:22 Песков назвал суверенным решение Турции по заявке Швеции на вступление в НАТО Кремль: одобрение Турцией включения Швеции в НАТО является ее суверенным правом РИА «Новости»

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Турция является членом НАТО и может самостоятельно решать, какие заявки на вступление в Североатлантический альянс она будет ратифицировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил RT.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента Владимира Путина прокомментировать одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО. По словам Пескова, турецкая сторона воспользовалась своим суверенным правом.

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«Это суверенное решение Турции», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее турецкий парламент проголосовал за включение Швеции в состав Североатлантического альянса. Парламентарии провели дебаты и решили одобрить заявку. Ее в ближайшие дни должен подписать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что Турция могла воспользоваться историческим шансом и «выступить в интересах всего человечества», но решила этого не делать. Он добавил, что сожалеет о решении турецкого парламента.