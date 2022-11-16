Важное 16 ноября 2022, 12:56 Песков назвал «сдержанной» реакцию США на инцидент в Польше в отличие от польской «истерики» Unsplash

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Соединенные Штаты сдержанно среагировали на информацию о падении ракет в Польше. В то время как польская сторона ведет себя «истерично». На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

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«В данном случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны, американского президента», — сказал он журналистам, указав на «оголтелые, русофобские заявления» Польши.