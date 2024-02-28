Мир 28 февраля 2024, 12:20 Песков назвал расширение НАТО поводом для глубокой обеспокоенности Песков счел расширение НАТО основанием для обеспечения мер безопасности России РИА «Новости»

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Расширение альянса НАТО является поводом глубокой обеспокоенности России и основанием принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Продвижение НАТО в сторону российских границ и враждебная риторика альянса являются поводом для глубокой обеспокоенности и основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — сказал он.

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Таким образом Песков отреагировал на заявление посла Литвы в Швеции о необходимости нейтрализовать Калининград в случае конфликта России и НАТО.

«Калининград является регионом России на Балтике. И так всегда будет», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее литовский посол Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море является внутренним для НАТО, и пообещал нейтрализовать Калининград в случае атаки России на альянс.

В ответ в администрации Калининградской области напомнили, что в море расположен Балтийский флот России.