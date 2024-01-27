Мир 27 января 2024, 15:40 Песков назвал причину вброса Западом «старой доброй страшилки» о России Песков: Германия «страшилками» о России попыталась отвлечь внимание граждан Unsplash

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Германия столкнулась с рядом экономических проблем, поэтому решила отвлечь внимание своих граждан от внутренних вопросов с помощью «страшилок» о России. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Корреспондент попросил его прокомментировать скандальное заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в будущем.

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Песков обратил внимание на внутренние неразрешенные вопросы Германии, в том числе падение конкурентоспособности немецких производств и социальную нагрузку. По его мнению, власти ФРГ попытались с помощью громкого заявления отвлечь немцев от внутренних проблем.

«Все на самом деле для понимания не так сложно. Экономические проблемы налицо», — отметил Песков.

Он добавил, что из-за проблем в экономике немецкие фермеры даже начали устраивать протестные акции.

«[Они] вышли на улицу, то есть чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? <…> Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о „русском медведе“. Тем более в условиях, когда его разбудили», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил неготовность страны к противостоянию с Россией. По его мнению, Европе в будущем придется столкнуться с угрозами безопасности.