Мир 14 февраля 2024, 14:08 Песков назвал ожидаемым решение Канады по нацисту Гунько Песков: решение Канады об отказе в экстрадиции нациста Гунько ожидаемо РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ канадских властей в экстрадиции нациста Ярослава Гунько (Хунки) был ожидаемым. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Такой ответ был ожидаемым», — отметил он.

Реклама

Канада отказалась выдавать российской стороне нациста Гунько. Как сообщил РИА «Новости», источник в Министерстве иностранных дел России, такое решение они объяснили отсутствием двустороннего договора об экстрадиции.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал позорным решение канадских властей. Он назвал подобную ситуацию беспрецедентной.

В 2022 году Гунько пришел в качестве гостя на заседание парламента Канады. Нациста чествовали в том числе премьер-министр страны Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Ветерана назвали борцом за украинскую независимость в годы Второй мировой войны.

Следственный комитет России заочно обвинил Гунько в геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны.