14 февраля 2024, 14:08
Песков назвал ожидаемым решение Канады по нацисту Гунько
Песков: решение Канады об отказе в экстрадиции нациста Гунько ожидаемо
Отказ канадских властей в экстрадиции нациста Ярослава Гунько (Хунки) был ожидаемым. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Такой ответ был ожидаемым», — отметил он.
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Канада отказалась выдавать российской стороне нациста Гунько. Как сообщил РИА «Новости», источник в Министерстве иностранных дел России, такое решение они объяснили отсутствием двустороннего договора об экстрадиции.
Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал позорным решение канадских властей. Он назвал подобную ситуацию беспрецедентной.
В 2022 году Гунько пришел в качестве гостя на заседание парламента Канады. Нациста чествовали в том числе премьер-министр страны Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Ветерана назвали борцом за украинскую независимость в годы Второй мировой войны.
Следственный комитет России заочно обвинил Гунько в геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны.
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