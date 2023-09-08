Мир 08 сентября 2023, 01:29 Песков назвал очень плохой новостью решение США о передаче ВСУ оружия с ураном Песков: передача США оружия с ураном для ВСУ — это очень плохая новость РИА «Новости»

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Решение США поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном является очень нехорошей новостью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Это очень плохие новости», — сказал представитель Кремля.

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Как напомнил Песков, такие снаряды активно применяли в Югославии. Использование этих боеприпасов прославилось «весьма печальными последствиями», которые даже зафиксировали международные организации. Также пресс-секретарь главы государства отметил, что ответственность за последствия после применения этого оружия будет «целиком и полностью» лежать на США.

Песков заметил, что в прошлом использование снарядов с обедненным ураном привело к стремительному росту числа онкологических заболеваний и других опасных недугов. Вредные последствия отразятся на последующих поколениях тех, кто находился на территории применения такого оружия.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал преступлением передачу Киеву снарядов с обедненным ураном со стороны США. По его словам, такой шаг спровоцирует эскалацию вооруженного конфликта и сильно навредит окружающей среде.