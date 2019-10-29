Песков назвал обмен санкциями вынужденной мерой

Зеркальный ответ России на санкции стал вынужденной мерой на действия других стран. В Кремле заметили, что в ограничениях все же есть определенные плюсы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора обмена санкциями. Его слова привело РИА «Новости».

«Это вынужденная мера. <…> Но мера вынужденная, и да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями не по нашей инициативе», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков добавил, что худа без добра не бывает: из-за введенных ограничений появились «определенные плюсы для импортозамещения и развития национальных секторов экономики».

В каких именно отраслях результат в условиях импортозамещения оказался наилучшим, официальный представитель Кремля посоветовал поинтересоваться у Минсельхоза.

Ситуация на Украине и вокруг Крыма повлияла на ухудшение отношений России с западными странами. После возвращения полуострова в состав РФ по итогам проведенного в 2014 году референдума Запад ввел против РФ санкции. Москва не стала медлить с ответом и начала ориентироваться на импортозамещение.

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В Кремле не раз давали понять, что разговор на языке санкций ожидаемых результатов не принесет. При этом в России неоднократно подчеркивали, что не занимают какую-либо сторону конфликта на Украине.

В конце июня экономические санкции против РФ были продлены советом ЕС еще на полгода — до января 2020-го. Продление получили и «крымские» ограничения — до 23 июня 2020-го.