07 сентября 2023, 12:41
Песков назвал незаконным решение США направить средства подсанкционных бизнесменов ВСУ
Песков: незаконное удержание средств РФ за рубежом повлечет разбирательства
Россия просто так не оставит решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на нужды ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Каждый случай незаконного удержания средств России за рубежом повлечет серьезные судебные разбирательства, подчеркнул официальный представитель Кремля.
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«Восприняли [такое решение Вашингтона] абсолютно негативно», — добавил Песков.
По его словам, все случаи, связанные с арестом, блокировкой или удержанием средств РФ являются «юридическим нонсенсом». Ни один из таких фактов не останется без внимания, подчеркнул Песков.
Он также затронул тему военных учений США и Армении и заявил, что такие тренировки не поспособствуют стабилизации обстановки в регионе.
США
Дмитрий Песков
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