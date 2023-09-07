Мир 07 сентября 2023, 12:41 Песков назвал незаконным решение США направить средства подсанкционных бизнесменов ВСУ Песков: незаконное удержание средств РФ за рубежом повлечет разбирательства РИА «Новости»

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Россия просто так не оставит решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на нужды ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Каждый случай незаконного удержания средств России за рубежом повлечет серьезные судебные разбирательства, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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«Восприняли [такое решение Вашингтона] абсолютно негативно», — добавил Песков.

По его словам, все случаи, связанные с арестом, блокировкой или удержанием средств РФ являются «юридическим нонсенсом». Ни один из таких фактов не останется без внимания, подчеркнул Песков.

Он также затронул тему военных учений США и Армении и заявил, что такие тренировки не поспособствуют стабилизации обстановки в регионе.