Мир 25 апреля 2023, 12:49 Песков назвал непростой работу российской делегации в Совбезе ООН Песков заявил, что работа делегации России в Совбезе ООН является очень непростой РИА «Новости»

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Российская делегация на проходящем в Нью-Йорке заседании Совета Безопасности ООН излагает свою позицию, но ее работа является очень непростой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Конечно, это очень непростая работа. Но российская делегация сейчас председательствует, излагает свою позицию и выполняет свои функции. Работа будет продолжаться, это очень важно», — сказал Песков.

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Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке проходит 24 и 25 апреля в Москве. Делегацию России на заседании возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В своем выступлении на заседании Лавров заявил, что в настоящее время мир приблизился к крайне опасной черте.

По его словам, эскалации ситуации способствует отказ США и союзников от дипломатических инструментов в международной политике. Также Лавров призывал Запад не вести диалог от лица остального человечества.