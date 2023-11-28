Мир 28 ноября 2023, 12:23 Песков назвал НАТО инструментом сдерживания России Кремль заявил, что НАТО считает Россию своим противником imago stock&people/globallookpress

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НАТО считает Россию противником, а саму организацию создали как инструмент конфронтации и сдерживания страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Альянс оценивает ситуацию, видит положение дел, пока не отказывается от планов сдерживания России», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он также прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что главная задача альянса — предотвращение военной эскалации с Россией. Песков отметил, что РФ выстраивает свою политику в соответствии с реалиями.

Накануне Столтенберг заявил, что противостояние НАТО и России принесет еще больше разрушений, страданий и смертей. Альянс направляет РФ четкий сигнал о готовности защищать каждый сантиметр территории стран — участниц организации, подчеркнул генсек.