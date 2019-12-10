  • Песков назвал место проведения следующего саммита «нормандской четверки»

    10 декабря 2019, 07:41

    Андрей Иванов

    Второй саммит в «нормандском формате» может пройти в Берлине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
    Песков назвал место проведения следующего саммита «нормандской четверки»

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча «нормандской четверки» состоится по планам через четыре месяца.

    Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки»

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    В понедельник, 9 декабря, в Париже состоялся первый саммит по урегулированию ситуации в Донбассе. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Саммит в «нормандском формате» начался с общей встречи. После этого состоялись двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Стороны договорились об обмене заключенными в формате «всех на всех» до конца 2019 года.

    После окончания саммита российский президент сообщил журналистам, что встреча с Зеленским прошла хорошо, «по-деловому». Зеленский же в свою очередь оценил результаты переговоров как «ничью». Меркель и Макрон отметили, что решение вопроса по Донбассу наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель подтвердила, что переговоры глав России и Украины прошли очень успешно.