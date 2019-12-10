Песков назвал место проведения следующего саммита «нормандской четверки»

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча «нормандской четверки» состоится по планам через четыре месяца.

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоялся первый саммит по урегулированию ситуации в Донбассе. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Саммит в «нормандском формате» начался с общей встречи. После этого состоялись двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Стороны договорились об обмене заключенными в формате «всех на всех» до конца 2019 года.

После окончания саммита российский президент сообщил журналистам, что встреча с Зеленским прошла хорошо, «по-деловому». Зеленский же в свою очередь оценил результаты переговоров как «ничью». Меркель и Макрон отметили, что решение вопроса по Донбассу наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель подтвердила, что переговоры глав России и Украины прошли очень успешно.